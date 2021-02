Sevilla congratulates Toni Payne after Her Maiden Super Falcons Goal

Sevilla FC Femenino has celebrated attacker Toni Payne for her debut Super Falcons goal.

Payne, 25, played an important role as the African champions clinched the 2021 Turkish Women’s Cup with a 9-0 thrashing of Equatorial Guinea on Tuesday.

Sevilla femenino tweeted:

Fantastic Toni, Toni debuted as a score in the victory of Super Falcons overย Equatorial Guinea.

The attacker of the Sevilla FC Fem started again, added as assist and so won a penalty.

๐ŸŒ @t_payne10 se estrenรณ como goleadora en la victoria de las @NGSuper_Falcons sobre G. Ecuatorial (0-9). โšฝ๏ธ๐Ÿ’ฅ La atacante del #SevillaFCFem partiรณ de nuevo desde el inicio y sumรณ una asistencia, ademรกs de provocar un penalti. ๐Ÿ’ฏ ๐™๐™๐™ž๐™จ ๐™ž๐™จ ๐™›๐™–๐™ฃ๐™ฉ๐™–๐™จ๐™ฉ๐™ž๐™˜, ๐™๐™ค๐™ฃ๐™ž! ๐Ÿ” pic.twitter.com/TbY3O2T7WK โ€” Sevilla FC Femenino (@SevillaFC_Fem) February 23, 2021

The American born featured in all Randy Waldrum’s side three matches at the 2021 Turkish Women’s Cup campaign.