Moses Simon and Nantes retained their Ligue1 status following the playoff victory over Toulouse.

After a 2-1 away first leg victory Nantes collapsed in the second leg, losing 1-0 at home, but escaped the drop on away goals rule.

Quand les joueurs fêtent le maintien après #fcntfc 🙌 pic.twitter.com/pn4qMq8j9o — FC Nantes (@FCNantes) May 31, 2021

Simon played 83 minutes in Sunday’s encounter at La Beaujoire-Louis Fonteneau.